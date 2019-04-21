Семеро человек, причастных ко взрывам на Шри-Ланке, задержано

После серии терактов на Шри-Ланке задержали семерых человек. Ранее сообщалось, что сегодня, 21 апреля, в отелях и католических церквях прогремели взрывы.

По данным телеканала «360», в ходе спецмероприятий удалось вычислить и задержать семерых человек. Также отмечается, что в Министерстве обороны Шри-Ланки определили, кто является организатором терактов. Об этом доложил глава ведомства Руван Виджеварден, когда выступал по телевидению.

По словам Виджевардена, все злоумышленники, участвовавшие в террористических атаках, будут арестованы настолько оперативно, насколько это возможно. Он отметил, что всех престпников уже идентифицировали.

Мы примем необходимые меры против всех экстремистов, которые действуют в нашей стране. Мы не дадим им ни малейшего шанса,

— подчеркнул он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МИД России: Среди погибших и пострадавших после терактов в Шри-Ланке нет россиян.