МИД России: Среди погибших и пострадавших после терактов в Шри-Ланке нет россиян

Террористические атаки начались с самого утра. Всего прогремело восемь взрывов. Погибли около 150 человек, еще более 400 получили ранение.

Департамент информации и печати МИД России разместил официальный комментарий на своем сайте. В сообщении говориться, что по предварительной информации, пострадавших при взрывах в Шри-Ланке нет граждан России.

“Посольство России в Шри-Ланке находится в контакте с местными правоохранительными органами и готово оказать российским гражданам любую необходимую поддержку”, — говорится в комментарии.

Напомним, взрывы произошли в нескольких отелях и католических церквях. Погибли около 150 человек и получили ранения более 400. Большинство объектов террористических атак расположено в городе Коломбо. Туристические зоны острова взрывами не затронуты.

МИД России выразил свои соболезнования и сказал, что трагические события в Шри-Ланке в очередной раз подтверждают необходимость консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Шри-Ланке произошел еще один взрыв (видео).