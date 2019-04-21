На Шри-Ланке произошел еще один взрыв (видео)

Это уже седьмой на сегодня взрыв. Местом седьмого взрыва стал отель Tropical Inn в пригороде Коломбо.

Уже седьмой по счету взрыв произошел на Шри-Ланке утром 21 апреля, сообщает “Медуза” со ссылкой на AFP. Также поступила информация, что при взрыве пострадали два человека.

До этого взрыв произошли в двух церквях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи. По предварительной информации, погибли не менее 160 человек и около 300 пострадали.

Помимо церквей утром 21 апреля серия взрывов произошла в трех гостиницах в центре Коломбо.

Официально власти Шри-Ланки озвучили количество погибших на данный момент- 138 человек. Раненых насчитали около четырехсот человек.

Власти также сообщили, что среди погибших есть 35 иностранцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования Пасхи.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=JDOxDFPztdo