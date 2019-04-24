Вторичное жилье в Ленобласти скупают на 63% активнее

За тот же период в 2018-ом заключили лишь 11,5 тысяч сделок. Фото: pixabay.com

За тот же период в 2018-ом заключили лишь 11,5 тысяч сделок. Фото: pixabay.com

Эксперты зафиксировали 18,8 тысяч прав по договорам купли-продажи.

Вторичное жилье в Ленобласти в 2019 году покупают на 63% активнее, чем в прошлом году, сообщили в Росреестре Ленинградской области.

В последние 3 месяца эксперты зафиксировали 18,8 тысяч прав по договорам купли-продажи. В 2018-ом году за этот период отметили лишь 11,5 тысяч договоров.

Напомним, вторичное жилье – это квартиры и дома, которые уже находятся в чьей-то собственности.

В Росреестре напомнили, что любой владелец жилья может подать заявление, чтобы сделки с его недвижимостью проводили только в его присутствии — тогда заявление любого на регистрацию прав могут вернуть даже без рассмотрения.

Сейчас население Ленобласти составляет 1,8 млн человек. Около 62% составляет городское население, сообщает Росстат.

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