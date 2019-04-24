Надежда Кадышева на Maybach и другие роскошные авто знаменитостей

Ценник иномарок варьируется от 12 до 40 млн рублей. Фото: https://pixabay.com

Ценник иномарок варьируется от 12 до 40 млн рублей. Фото: https://pixabay.com

В Сети рассказали, на каких автомобилях разъезжают отечественные знаменитости и сколько им пришлось выложить за роскошь.

Информацией поделился автомобильный портал Cars.ru. Ценник иномарок варьируется от 12 до 40 млн рублей.

К примеру, телеведущая Ксения Бородина приобрела себе внедорожную модель Mercedes-Benz G-Class. У нее белоснежная версия данной марки, а стоимость машины составляет от 6 до 12 млн рублей.

Актер Павел Прилучный тоже решил не экономить особо и приобрел Gelendvagen. Прилучный отмечает издание, является владельцем одного из самых мощнейших автомобилей данного класса, поскольку некоторые доработки в его авто делали специально. Модель в данном исполнении может стоить до 20 млн рублей.

Певец Григорий Лепс выбрал решил приобрести Lexus LX 570 за 6 млн рублей. А известный рэпер Баста — Rolls Royce примерно за 30 млн рублей.

И, конечно, Надежда Кадышева на золотом Maybach, который ей подарил ее муж. Стоимость авто составляет 16 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербурге пройдет парад ретротранспорта.