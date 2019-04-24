У иностранца в автомобиле Skoda нашли боле 200 боевых патронов

Мужчину задержали у дома 191 по Московскому проспекту. За рулем авто был 25-летний уроженец одного из среднеазиатских государств.

В ходе проверки сотрудники полиции в багажнике автомобиля нашли 204 патрона. Об этом сообщают сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Иностранца задержали в Московском районе Петербурга.

После проверки найденных патронов экспертиза установила, что все они пригодны для стрельбы. Мужчину задержали. На него сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.

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