У иностранца в автомобиле Skoda нашли боле 200 боевых патронов

Мужчину задержали. Фото: https://pixabay.com
Мужчину задержали. Фото: https://pixabay.com

Мужчину задержали у дома 191 по Московскому проспекту. За рулем авто был 25-летний уроженец одного из среднеазиатских государств.

В ходе проверки сотрудники полиции в багажнике автомобиля нашли 204 патрона. Об этом сообщают сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Иностранца задержали в Московском районе Петербурга.

После проверки найденных патронов экспертиза установила, что все они пригодны для стрельбы. Мужчину задержали. На него сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Репино нашли шесть гранат времен ВОВ.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
московский район происшествие
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