На КАД у автомобиля вырвало капот и унесло ветром

Необычное дорожное происшествие могли наблюдать автолюбители на кольцевой автодороге в Петербурге во вторник, 23 апреля.
Оторвавшийся у одного из автомобилей капот, зафиксировал видеорегистратор едущей сзади машины. На кадрах видно, как капот поднимает ветром на внушительную высоту, и он пролетает над потоком движущегося транспорта.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Шушарах девушка извинилась и призналась о беременности, расписав белой краской черный Mercedes. Живого места девушка по имени Вика на автомобиле решила не оставлять.
Видимо новость о будущей беременности просто не позволила сохранить самообладание, и она решила оставить самую дорогую поздравительную открытку будущему отцу ребенка.