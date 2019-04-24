На КАД у автомобиля вырвало капот и унесло ветром

Необычное дорожное происшествие могли наблюдать автолюбители на кольцевой автодороге в Петербурге во вторник, 23 апреля.

Оторвавшийся у одного из автомобилей капот, зафиксировал видеорегистратор едущей сзади машины. На кадрах видно, как капот поднимает ветром на внушительную высоту, и он пролетает над потоком движущегося транспорта.

Информации о пострадавших не поступало.

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