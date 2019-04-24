На КАД у автомобиля вырвало капот и унесло ветром

Происшествие на КАД. Фото: vk.com/dumkus
Происшествие на КАД. Фото: vk.com/dumkus

Необычное дорожное происшествие могли наблюдать автолюбители на кольцевой автодороге в Петербурге во вторник, 23 апреля.

Оторвавшийся у одного из автомобилей капот, зафиксировал видеорегистратор едущей сзади машины. На кадрах видно, как капот поднимает ветром на внушительную высоту, и он пролетает над потоком движущегося транспорта.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Шушарах девушка извинилась и призналась о беременности, расписав белой краской черный Mercedes. Живого места девушка по имени Вика на автомобиле решила не оставлять.

Видимо новость о будущей беременности просто не позволила сохранить самообладание, и она решила оставить самую дорогую поздравительную открытку будущему отцу ребенка.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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