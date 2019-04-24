На сад у Ивановского карьера выделят 213 млн рублей

Сада у Ивановского карьера начнут благоустраивать с 29 апреля. На эти цели из городского бюджета планируется выделить 213 млн рублей, сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

Согласно информации, на портале госзакупок, аукцион выиграла компания «С-Индустрия». Подрядчик обязуется провести на территории сада дренажные работы, облагородить дорожки, подлечить старые деревья, а также посадить 580 новых деревьев.

Также будут модернизированы детские площадки, а вдоль границы сада проложат беговую дорожку.

В комитете сообщили, что это будет «новое общественное пространство с деревянными настилами у воды, обзорными площадками, амфитеатром и качелями».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что глава России Владимир Путин поддержал идею размещения парка на месте судебного квартала в Петербурге. Об этом стало известно во время встречи президента РФ с врио губернатора Александром Бегловым.