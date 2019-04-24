В Курортном районе врачи научились инновационно лечить предраковые состояния

Новый для России метод лечения пищевода Барретта – радиочастотная абляция Barrx - проводится с помощью эндоскопа. Фото: СПБ ГБУЗ “Городская больница № 40 Курортного района”

Новый для России метод лечения пищевода Барретта – радиочастотная абляция Barrx - проводится с помощью эндоскопа. Фото: СПБ ГБУЗ “Городская больница № 40 Курортного района”

Новую методику освоили врачи Городской больницы № 40 Санкт-Петербурга.

Сегодня в Сестрорецке прошла презентация инновационного метода лечения предракового состояния пищевода, иначе — синдром Барретта. Об этом сообщают сотрудники больницы.

Новый метод предполагает использование системы радиочастотной абляции Barrx, который с конца 2018 года больница проводит жителям Петербурга бесплатно.

Главный онколог комитета по здравоохранению Петербурга, заместитель главного врача по хирургии Городской больницы № 40 Дмитрий Гладышев провел презентацию и рассказал о эффективности метода.

Заболевание, которое помогает лечить инновационный метод, является приобретенным. Чаще всего, сообщают врачи, оно возникает из-за длительного регулярного воздействия кислоты, забрасываемых из желудка на слизистую пищевода. В результате если запустить ситуацию, то это может привести к раку.

Новый для России метод лечения пищевода Барретта – радиочастотная абляция Barrx — проводится с помощью эндоскопа, то есть без осуществления разрезов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врачи Петербурга провели уникальную операцию на роженице, чтобы продемонстрировать навыки коллегам из Израиля.