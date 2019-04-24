В Петербурге приняли Присягу более 100 молодых полицейских

Присягу приняли более 100 новобранцев. Фото: Балтфото/Андрей Пронин
Присягу приняли более 100 новобранцев. Фото: Балтфото/Андрей Пронин

Сегодня, 24 апреля, в торжественной обстановке в памятном зале Музея-монумента героическим защитникам Ленинграда прошла Присяга молодых специалистов.

Молодые специалисты главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые впервые принимаются на службу в органы внутренних дел, поклялись верности Отечеству. Присягу приняли больше сотни новых специалистов.

На церемонии присутствовало руководство ГУ МВД России, Санкт-Петербургского университета МВД России, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне, ветераны органов внутренних дел.

Новобранцы надут работу в территориальных органах МВД России Петербурга и Ленобласти и структурных подразделений Главка. Подразделения уголовного розыска, служба участковых, следственные подразделения и другие получили новых сотрудников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге Путин провел заседание совета РГО.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти полиция присяга
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