В Петербурге Путин провел заседание совета РГО

Путин прибыл в Санкт-Петербург 23 апреля. Фото: kremlin.ru
Путин прибыл в Санкт-Петербург 23 апреля. Фото: kremlin.ru

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге состоялась встреча попечительского совета РГО.

Одиннадцатое заседание провел президент Российской Федерации Владимир Путин. На заседание также принял учатие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петреубрга Алексанрд Беглов.

Путин сообщил присутствующим, что этой осенью Россия принимает Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации. На заседании соберутся представители более 150 государств. Встреча пройдет в Северной столице с 9 по 13 сентября 2019 года, сообщается на официальном сайте городской администрации.

Президент России отметил, что Россия должна создать все необходимые условия для того, чтобы показать насколько велик потенциал нашей страны в туристическом направлении. Кроме того, он подчеркнул, что у России есть все основания находится в числе лидеров международных рейтингов по самым популярным и востребованным путешествиям среди стран.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин принял участие в закладке петербургских фрегатов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов владимир путин РГО
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге приняли Присягу более 100 молодых полицейских
Мужчина, сбивший пешехода на Седова, сядет на пять лет
Врачи рассказали о реальном вреде электронных сигарет
Появились подробности об изнасиловании забеременевшей девочки в Гатчине
Станцию «Невский проспект» почти час проверяли из-за бесхозной сумки
Илон Маск подключает людей к компьютеру и создает супер-расу
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
В Петербурге Путин провел заседание совета РГО