В Петербурге Путин провел заседание совета РГО

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге состоялась встреча попечительского совета РГО.

Одиннадцатое заседание провел президент Российской Федерации Владимир Путин. На заседание также принял учатие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петреубрга Алексанрд Беглов.

Путин сообщил присутствующим, что этой осенью Россия принимает Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации. На заседании соберутся представители более 150 государств. Встреча пройдет в Северной столице с 9 по 13 сентября 2019 года, сообщается на официальном сайте городской администрации.

Президент России отметил, что Россия должна создать все необходимые условия для того, чтобы показать насколько велик потенциал нашей страны в туристическом направлении. Кроме того, он подчеркнул, что у России есть все основания находится в числе лидеров международных рейтингов по самым популярным и востребованным путешествиям среди стран.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин принял участие в закладке петербургских фрегатов.