Мужчина, сбивший пешехода на Седова, сядет на пять лет

По версии следствия, мужчина в августе 2018 года, находясь за рулем BMW 520 (БМВ 520), двигался по проезжей части улицы Седова в сторону улицы Шелгунова.

Увидев, что впереди стоит регулируемый пешеходный переход, водитель не сбросил скорость и сбил человека, который от полученных травм скончался на месте. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает ГУ Прокуратуры по Петербургу.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Касымову продлили арест за смертельное ДТП на Невском. Куйбышевский районный суд Петербурга продлил Мураду Каграман оглы Касымову срок содержания под стражей до 23 мая. До этого он был арестован на два месяца.

В феврале Касымов в состоянии алкогольного опьянения ночью на Невском проспекте сбил пешеходов. В результате аварии погибли два человека – мужчина и женщина, трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.