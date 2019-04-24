В Петербурге ко Дню Победы высадят 500 тысяч цветов

Первый этап высадки цветов завершится к 9 мая. Фото: Pixabay
Первый этап высадки цветов завершится к 9 мая. Фото: Pixabay

Каждый садовник в день успевает посадить до двух тысяч цветов.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Садовники уже трудятся как минимум несколько дней – они в скором времени закончат украшать стрелку Васильевского острова. Там в цветнике появилось 24 тысячи цветов – половина из них белые, а другая половина – красный, говорится в сообщении Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Садовники в ближайшее время приступят к посадке растений в Екатерининском сквере, а также в саду у Зимнего дворца. На данный момент они успели украсить Московский проспект и дорогу к «Пулково».

«Чтобы цветники ожили к началу мая, в городских оранжереях в Калининском и Пушкинском районах семена виолы высадили еще накануне Нового года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что садовники высадят в Никольском саду 33 молодых дерева. Там теперь будут расти липы, клены и черемухи.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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