Банковский мост откроется ко Дню города

Капитальный ремонт Банковского моста на сегодняшний день подходит к концу. Работы планируют завершить ко Дню города, который пройдет 27 мая.

Окончательно завершить капитальный ремонт Банковского моста хотят к 27 мая. Банковский мост через канал Грибоедова находится в Центральном районе Санкт-Петербурга. Он соединяет Казанский и Спасский острова.

Как сообщили Gazeta.SPb в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сотрудники ЗАО «Пилон» в четверг, 25 апреля, разместят в проектное положение пролетную конструкцию переправы.

До планового окончания работ по реконструкции Банковского моста осталось чуть более месяца, однако подрядчики предполагают уложиться в объявленный срок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге началась реставрация первого этажа дворца Юсуповых. На проведение работ будет выделен почти 121 миллион рублей.