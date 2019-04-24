Банковский мост откроется ко Дню города

Банковский мост. Фото: ru.wikipedia.org
Банковский мост. Фото: ru.wikipedia.org

Капитальный ремонт Банковского моста на сегодняшний день подходит к концу. Работы планируют завершить ко Дню города, который пройдет 27 мая.

Окончательно завершить капитальный ремонт Банковского моста хотят к 27 мая. Банковский мост через канал Грибоедова находится в Центральном районе Санкт-Петербурга. Он соединяет Казанский и Спасский острова.

Как сообщили Gazeta.SPb в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сотрудники ЗАО «Пилон» в четверг, 25 апреля, разместят в проектное положение пролетную конструкцию переправы.

До планового окончания работ по реконструкции Банковского моста осталось чуть более месяца, однако подрядчики предполагают уложиться в объявленный срок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге началась реставрация первого этажа дворца Юсуповых. На проведение работ будет выделен почти 121 миллион рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Банковский мост откроется ко Дню города
Началась реставрация первого этажа дворца Юсуповых