В Купчино открыли движение по Будапештской улице

Ограничения действовали всего несколько часов.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Теперь автолюбителям можно не объезжать место инцидента, так как перекресток открыт, говорится в сообщении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Напоминаем, что некоторые участки дорог во Фрунзенском районе перекрывали из-за коммунальной аварии.

Она случилась днем в среду, в результате чего улицу заволокло паром, а в дороге образовалась яма. Автобус, проезжающий мимо, случайно угодил в нее. Водителю пришлось эвакуировать пассажиров – он помог им забраться на крышу автобуса, благодаря чему все остались живы. Всего в общественном транспорте находились около 20 человек, среди которых был ребенок.

Сейчас ремонтом трубы занимаются специалисты, которые обещают справиться через сутки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что водителя «Пассажиравтотранса» наградят за спасение пассажиров. Он сделал все, чтобы люди спаслись.