Прокуратура не стала наказывать водителя, который не помог инвалиду

Сотрудники правоохранительных органов предупредили, что такое безразличие может стать причиной для привлечения к административной ответственности.

О результатах проверки прокуратуры Московского района стало известно 24 апреля. Известно, что маломобильный петербуржец пожаловался в правоохранительные органы на то, что водитель автобуса на остановке «Станция метро «Парк Победы» не стал опускать аппарель. Из-за этого инвалид не смог попасть в автобус и остался на улице, хотя водитель, согласно законодательству, был обязан помочь.

Водитель, комментируя заявление маломобильного горожанина, заявил, что ему помешали другие машины. Также он заверил, что мужчина сам отказался от помощи.

В итоге ведомство решило вынести перевозчику предостережение, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что автобус уехал от метро “Парк Победы” без инвалида.