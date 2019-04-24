На Зины Портновой в ДТП пострадал мотоциклист

Мотоциклиста доставили в реанимацию. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Мотоциклиста доставили в реанимацию. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Байкеру уже оказали необходимую помощь.

Инцидент случился в Кировском районе Санкт-Петербурга поздно вечером 24 апреля на улице Зины Портновой. Участниками аварии стали двое – автомобиль и мотоцикл. По предварительным данным, именно байкер виноват в ДТП – он на большой скорости въехал в багажник автомобиля. В результате травмы получил лихач, а вот с водителем машины, кажется, все в порядке.

Напоминаем, что специалисты уверяют – мотоциклисты умирают в каждой 10 аварии. При этом байкеры становятся участниками ДТП намного реже, чем автолюбители. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области и вовсе за последние годы снизилось количество подобных инцидентов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Купчино автобус провалился в яму с кипятком. Внутри находилось около 20 пассажиров, среди которых был ребенок. Все выжили благодаря бдительному водителю – он эвакуировал людей, за что будет награжден.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп кировский район мотоцикл
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