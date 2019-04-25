Российский генерал назвал главную угрозу миру

Трубников: Ядерное оружие - это угроза,но мы пытаемся ее снизить. Фото: pixabay.com

Трубников: Ядерное оружие - это угроза,но мы пытаемся ее снизить. Фото: pixabay.com

Экс-глава службы разведки доволен словами Путина о деликатном освоении Арктики.

Экологическая ситуация на Земле угрожает человеку куда более серьезными последствиями, чем ядерные ракеты, заявил Вячеслав Трубников, генерал армии и экс-глава Службы внешней разведки РФ в 1996-2000-ых годах в интервью РИА Новости 25 апреля.

Трубников считает, что США поступили”бездумно” отказавшись от договора по сокращению ракет (ДРСМД), но скоро могут быть заключены новые соглашения. Ядерное оружие действительно является серьезной угрозой, но люди пытаются снизить ее уровень.

Генерал заявил, что доволен словами Путина о необходимости деликатного освоения Арктики, и добавил, что ”иммунную систему” этой территории нельзя портить. Трубников подчеркнул, что главная угроза человечеству — изменение природы до такой степени, что планета перестанет быть обитаемой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые нашли решение проблемы потепления.