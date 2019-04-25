На проспекте Просвещения утром загорелась квартира

Пока что нет никакой информации о пострадавших. Фото: pixabay.com

Пока что нет никакой информации о пострадавших. Фото: pixabay.com

К дому 104 подъехали три экипажа МЧС Санкт-Петербурга.

На проспекте Просвещения горит квартира в жилом доме, сообщили очевидцы в социальной сети утром 25 апреля. К дому 104 подъехали три пожарных экипажа МЧС Петербурга. Из окна шестого этажа валит дым.

Дым идет только из одного окна, огня не видно — возможно, что-то пошло не так на кухне и пожарные сумеют легко с этим справиться. Пока нет никакой информации о пострадавших в этом пожаре. В ГУ МЧС Санкт-Петербурга подробностей о происшествии не сообщают. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Вчера вечером пожарные потушили огонь в квартире на Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга, о чем Gazeta.SPb уже сообщила ранее. После обследования места происшествия спасатели МЧС нашли обгоревшее тело.