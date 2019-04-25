На Шри-Ланке прогремел девятый взрыв

Взрыв в одной из церквей в Шри-Ланке. Фото: glavny.tv

Взрыв в одной из церквей в Шри-Ланке. Фото: glavny.tv

На Шри-Ланке в 40 километрах к востоку от Коломбо произошел очередной взрыв.

Инцидент случился сегодня утром, 25 апреля. Об этом сообщает телеканал News.1st. Данных о погибших не поступали. На месте происшествия работают сотрудники местных правоохранительных органов.

По данным местных СМИ, взрыв был несильным. У здания городского суда взорвался мусорный бак.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Шри-Ланке произошла серия взрывов. В воскресенье, 21 апреля, прогремело 8 взрывов. В начале сообщалось о 150 погибших. На сегодняшний день число погибших достигло 359.

Напомним, взрывы произошли в нескольких отелях и католических церквях. В день теракта сообщалось, что ранения получили более 400 человек. Большинство объектов террористических атак расположено в городе Коломбо. Туристические зоны острова взрывами не затронуты.