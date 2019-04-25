В мае по Петербургу запустят 20 дополнительных “Чижиков”

Жители Красногвардейского района получат два новых трамвайных маршрута.
На существующие маршруты трамвая “Чижик” выведут дополнительные составы, сообщили Gazeta.SPb в Смольном. На маршрутах №№8 и 64 с мая появятся 20 новых трамваев — и еще три планируют собрать к лету.
В концу августа в Красногвардейском районе Петербурга запустят еще два маршрута: 63-ий — от Ириновского до Передовиков и 59-ый по Потапова до депо, которое сейчас строят. 64-ый продлят до Ржевки по Ириновскому.
По данным Смольного, сейчас в месяц трамваи перевозят по двум маршрутам до полутора млн жителей Санкт-Петербурга.
Первый “Чижик” отправился по маршруту №8 7 марта 2018 года. Каждый трамвай имеет Wi-Fi. По данным сайта “Чижика”, один состав перевозит до 376 человек.
В декабре на “Чижике” прокатился и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.