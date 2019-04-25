За халатность частному врачу — эндоскописту грозит год тюрьмы

Врачу грозит до года тюрьмы. Фото: Рixabay
Врачу грозит до года тюрьмы. Фото: Рixabay

За причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациента врачу- эндоскописту грозит год тюрьмы.

Об этом сообщает ГУ Прокуратуры по Петербургу.

По данным следствия, в августе 2018 года врач-эндоскопист медцентра ООО «Восток» проводил фиброколоноскопию одному из пациентов с помощью эндоскопического оборудования и халатно исполнил свои профессиональные обязанности. В итоге здоровью пациента был причинен тяжкий вред.

Медицинский специалист допустил дефект в виде сквозного повреждениястенки нижней трети сигмовидной кишки.

После этого потерпевший был экстренно прооперирован в городской клинической больнице № 31. Обвиняемому грозит наказание до 1 года лишения свободы. Уголовное дело направлено в мировой суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что бывший участковый получил условный срок за халатность.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
врач вред здоровью халатность
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мигранты угнали “Газель” с товарами на 1,5 миллиона рублей
Ладожское озеро стало самым популярным местом для отдыха на первомайские ...
В Ленобласти полицейские поймали рыбака и могут посадить
В мае по Петербургу запустят 20 дополнительных “Чижиков”
За халатность частному врачу — эндоскописту грозит год тюрьмы
На Шри-Ланке прогремел девятый взрыв
Российская Арктика тает круглый год, а американская — только летом
Жителей Парнаса, Мурино, Кудрово, Шушар нужно спасать