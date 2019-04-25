За халатность частному врачу — эндоскописту грозит год тюрьмы

Врачу грозит до года тюрьмы. Фото: Рixabay

Врачу грозит до года тюрьмы. Фото: Рixabay

За причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациента врачу- эндоскописту грозит год тюрьмы.

Об этом сообщает ГУ Прокуратуры по Петербургу.

По данным следствия, в августе 2018 года врач-эндоскопист медцентра ООО «Восток» проводил фиброколоноскопию одному из пациентов с помощью эндоскопического оборудования и халатно исполнил свои профессиональные обязанности. В итоге здоровью пациента был причинен тяжкий вред.

Медицинский специалист допустил дефект в виде сквозного повреждениястенки нижней трети сигмовидной кишки.

После этого потерпевший был экстренно прооперирован в городской клинической больнице № 31. Обвиняемому грозит наказание до 1 года лишения свободы. Уголовное дело направлено в мировой суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что бывший участковый получил условный срок за халатность.