За халатность частному врачу — эндоскописту грозит год тюрьмы

За причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациента врачу- эндоскописту грозит год тюрьмы.
Об этом сообщает ГУ Прокуратуры по Петербургу.
По данным следствия, в августе 2018 года врач-эндоскопист медцентра ООО «Восток» проводил фиброколоноскопию одному из пациентов с помощью эндоскопического оборудования и халатно исполнил свои профессиональные обязанности. В итоге здоровью пациента был причинен тяжкий вред.
Медицинский специалист допустил дефект в виде сквозного повреждениястенки нижней трети сигмовидной кишки.
После этого потерпевший был экстренно прооперирован в городской клинической больнице № 31. Обвиняемому грозит наказание до 1 года лишения свободы. Уголовное дело направлено в мировой суд Петербурга для рассмотрения по существу.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что бывший участковый получил условный срок за халатность.