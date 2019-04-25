Мигранты угнали “Газель” с товарами на 1,5 миллиона рублей

Двух мужчин без регистрации задержали на Ириновском проспекте. Фото: pixabay.com

Двух мужчин без регистрации задержали на Ириновском проспекте. Фото: pixabay.com

Задержать их помогла жительница Санкт-Петербурга, запомнившая номера их “Приоры”.

Утром в среду 24 апреля на Российском проспекте угнали “Газель Next” с товарами на 1,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPB в МВД Санкт-Петербурга 25 апреля. Автомобиль принадлежал коммерческой фирме, товары водитель должен был передать в магазин.

Спустя несколько минут после угона полицейским позвонила жительница Санкт-Петербурга, которая сообщила, что на Ворошилова несколько человек спешно переносят коробки из “Газели” в “Ладу Приору”. Когда полиция приехала, на месте стояла только пустая “Газель” — но женщина запомнила номера злоумышленников.

Через час на Ириновском проспекте машину остановили по ориентировке. Полицейские задержали двух мужчин 23 и 36 лет, мигрантов без регистрации. Уголовное дело уже возбуждено, передают в МВД Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти полицейские поймали рыбака-браконьера.