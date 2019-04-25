В Ленобласти полицейские поймали рыбака и могут посадить

Мужчина использовал запрещенную сеть и рыбачил в нерестовый период. Фото: УТ МВД России по СЗФО
Мужчина использовал запрещенную сеть и рыбачил в нерестовый период. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Мужчине удалось поймать 18 ценных рыб — конечно же, среди них язь.

В Ленобласти полицейские поймали рыбака с сетями на реке Свирь, сообщили Gazeta.SPb в МВД на транспорте в четверг 25 апреля.

Фото: УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО

Житель Ленобласти нарушил запрет на ловлю в нерестовый период — а его сети достигали 50 метров в длину, что выше допустимой нормы. Всего ему удалось поймать 18 рыб ценных пород — щуку, язя, плотву.

Полицейские забрали у браконьера сети, лодку и весь улов. Сейчас в МВД на транспорте Ленобласти уже возбудили уголовное дело. Как сообщают в полиции, мужчины может получить до 2 лет тюрьмы в самом тяжелом случае.

Запрет на ловлю рыбы вступил в силу с 1 апреля. В федеральном управлении агентства по рыболовству сообщили, что штраф только за рыбалку в нерестовый период достигает 5 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рыбак в Санкт-Петербурге поймал корюшку с обручальным кольцом.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
незаконная рыбалка полиция река рыба рыбак рыбалка свирь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мигранты угнали “Газель” с товарами на 1,5 миллиона рублей
Ладожское озеро стало самым популярным местом для отдыха на первомайские ...
В Ленобласти полицейские поймали рыбака и могут посадить
В мае по Петербургу запустят 20 дополнительных “Чижиков”
За халатность частному врачу — эндоскописту грозит год тюрьмы
На Шри-Ланке прогремел девятый взрыв
Российская Арктика тает круглый год, а американская — только летом
Жителей Парнаса, Мурино, Кудрово, Шушар нужно спасать