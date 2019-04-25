В Петербурге и Ленобласти за сутки угнали четыре иномарки

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области четыре человека обратились в полицию с заявлениями о пропаже автомобилей. Все угоны были совершены неизвестными в среду, 24 апреля.

Так, к правоохранителям в Невском районе Петербурга обратился местный житель с заявлением о пропаже его автомобиля Киа Оптима, который угнали от дома № 4 корпус 1 по улице Евдокима Огнева. Стоимость ущерба составила 1 170 000 рублей.

В тот же день в Московском районе города с парковки гостиницы на площади Победы неизвестные похитили автомобиль «Тойота Ленд Крузер» за 3 430 000 рублей.

Позже вечером в отдел полиции во Всеволожском районе Ленобласти поступило сразу два заявления об угоне.

В одном из случаев заявитель сообщил о пропаже автомашины «Тойота Камри» с крытой парковки торгового комплекса на Мурманском шоссе. Ущерб составил 2 300 000 рублей. В другом —был похищен автомобиль «Форд Эксплоер» за 1 090 000 рублей с улицы Знаменской в городе Всеволожске.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по ст.158 ч.4 УК РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге за сутки угнали четыре иномарки.