Иск Резника к Беглову окончательно отклонили

Максим Резник требовал, чтобы Беглов заплатил ему рубль за слова о фашистах.

Суд оставил без изменений иск Резника о защите достоинства и чести к Беглову, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 25 апреля. Городской суд признал справедливым решение Смольнинского, где иск отклонили.

Напомним, депутат Максим Резник считает, что действующий губернатор Петербурга заявил, что Резник хотел бы сдать Ленинград фашисткой армии. Сам Беглов заявляет, что такого никогда не говорил. Депутат “Партии Роста” потребовал, чтобы Беглов выступил с опровержением и заплатил ему компенсацию морального ущерба в 1 рубль, о чем ранее сообщил в своем Facebook.

В конце концов, Невский районный суд отказался вообще признавать Беглова в качестве ответчика, оставив в этой графе учредителей одного из СМИ, о чем ранее Gazeta.SPb уже сообщала.