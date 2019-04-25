В «Мостотрест» официально появился новый директор

На предприятии Кочин работает уже более 27 лет. Фото: https://www.gov.spb.ru
На предприятии Кочин работает уже более 27 лет. Фото: https://www.gov.spb.ru

Им стал Андрей Кочин, который ранее временно исполнял обязанности директора СПб ГБУ «Мостотрест».

Также Андрей Кочин совмещал обязанности заместителя директора-главного инженера. Теперь он официально стал директором предприятие, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Кочин заменил на этом посту Александра Бурносова, который руководил «Мостотрестом» с 2015 года.

Андрей Кочин родился в 1968 года, а в 1992 году он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика Образцова. В ряды муниципального предприятия «Мостотрест» вступил в 1992 году. Тогда на должность инженера эксплуатационного-диспетчерского отдела. За 27 лет работы он занимал различные должности, а с 2006 года был назначен на должность заместителя директора по надзору и содержанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Андрея Кочина назначили врио директора «Мостотреста».

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Андрей Кочин директор СПБ ГБУ «Мостотрест»
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