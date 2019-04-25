Вымогатель в погонах отделался условным сроком и штрафом

Суд признал бывшего оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Тосненскому району Ленобласти виновным сразу по двум статьям УК РФ и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно, со штрафом в 600 тысяч рублей.

По данным следствия, 26 августа 2016 года, правоохранитель вместе со своим коллегой находясь в поселке Форносово Тосненского района требовали у задержанного ими ранее наркоторговца 120 тысяч рублей. В обмен на деньги полицейские обязались «замять» открытое на него уголовное дело.

В апреле 2017 года полицейский и его коллеги снова задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков, у которого вымогали взятку в размере 200 тысяч рублей за способствование в решении вопроса об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Злоумышленники были задержаны в момент передачи денег. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно, со штрафом в 600 тысяч рублей, а также лишения права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти сроком на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейские пытались сфабриковать дело петербуржцу и подкинули ему наркотики.