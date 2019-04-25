В Ленобласти нашли останки погибших в фашистском концлагере

Сейчас нашли тела 35 человек — и есть еще: лагерь был рассчитан на 300 пленных.

В Тосненском районе Ленобласти нашли останки 35 человек, которых фашисты взяли в плен и заключили в лагерь в годы Великой Отечественной войны, сообщили Gazeta.sPb в ЗВО 25 апреля. Сейчас военные обследуют местность — вероятно, в этом месте лежат кости еще нескольких десятков бойцов Красной Армии.

Лагерь около деревни Староселье в Ленобласти работал с осени 1941-го по 1943 год. Он был рассчитан на 300 человек. Военные ЗВО опросили местных жителей — те считают, что пленные погибали от нечеловеческих условий в нацистском концлагере: недостатка пищи и тепла. Деревню освободили 22 января 1944 года.

Никаких именных бирок, личных вещей, остатков одежды или тем более оружия при погибших не нашли. Останки захоронят на одном из мемориалов Ленобласти с воинскими почестями.

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