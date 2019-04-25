В Пушкине жалуются на «лихачей», объезжающих пробки через дворы

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга «лихачи», дабы не томиться в пробке на Колпинском шоссе, уже не первый год выстраивают свой маршрут через жилые дворы, чем вызывают беспокойство у горожан за безопасность их детей.

«В утренние и вечерние часы постоянный поток автотранспорта, в результате чего создаётся повышенная опасность для жизни и здоровья жителей района», —отметил активист Тимур Туктаров в комментарии изданию «Форпост».

По его словам, дети, которые живут в домах по Колпинскому шоссе каждое утро идут на занятия в школу, и уже не однократно были замечены случаи, когда автомобиль «только чудом» не сбивал ребёнка.

Горожане уже предпринимали попытки найти общий язык с администрацией МО Шушары. Жители района также обращались в «Дирекцию по организации дорожного движения» (ДОДД) и в ОГИБДД по Пушкинскому району с просьбой ограничить проезд по территории дворов, однако проблема так и не была решена.

Как сообщили в ответе администрации Пушкинского района изданию «Форпост» в 2019 году в проблемной зоне могут появиться дополнительные искусственные неровности (лежачие полицейские) на внутридворовых проездах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жалобы петербуржцев Александр Беглов заносит в «зелёную папку».