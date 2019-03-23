Жалобы петербуржцев Александр Беглов заносит в «зелёную папку»

Порядка 10 тысяч обращений граждан уже попали в "зелёную папку" Фото: https://vk.com/a_beglov

Порядка 10 тысяч обращений граждан уже попали в "зелёную папку" Фото: https://vk.com/a_beglov

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил о намерении фиксировать все обращения и жалобы горожан в специальной зелёной папке. Подобная работа уже ведётся.

Сегодня, 23 марта, чиновник с рабочим визитом нагрянул в Калининский район. В ходе объезда Беглов заявил о необходимости оперативно рассматривать и реагировать на заявки с жалобами от петербуржцев.

Я завел зеленую папку, куда заношу обращения жителей во время объезда, а также те, что приходят на мою страничку «ВКонтакте»,

— сообщил Беглов.

Данная папка, по его словам, уже собрала около 10 тысяч обращений граждан. Она помогает определить наиболее волнующие петербуржцев вопросы.

Отмечается, что после того, как жалоба оказывается в зеленой папке, информация передаётся в работу вице-губернаторам, комитетам и районным администрациям.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Беглов объяснил, зачем ему страница “ВКонтакте”.