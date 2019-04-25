В Петербурге обнаружили 30 кг боеприпасов времен ВОВ

Боеприпасы были уничтожены на месте. Фото: Рixabay
Боеприпасы были уничтожены на месте. Фото: Рixabay

В Пушкинском районе горожанин добровольно показал сотрудникам полиции местонахождение боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В среду, 24 апреля, около 10 утра оперативники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти установили личность 38-летнего мужчины, который добровольно выдал ранее обнаруженные им боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В лесном массиве вблизи деревни Кондакопшино Пушкинского района Петербурга хранилось около 30 килограмм в тротиловом эквиваленте взрывоопасных снарядов. Боеприпасы были уничтожены на месте. Решается вопрос о принятии процессуального решения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники перерабатывающего предприятия “ТЭКОН” обнаружили два снаряда в привезенном ломе. Саперы были вызваны незамедлительно.

Стоит отметить, что завод в Рыбацком занимается переработкой сырья и утилизацией отходов. Помимо этого, предприятие разрабатывает экологическую документацию и занимается технической экспертизой.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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