Двое продали организацию, но доступ к счетам не забыли и постепенно «тянули» деньги у собственника

В результате новый владелец компании не досчитался 1,8 млн рублей.

К слову, и юридическое лицо, то есть проданная ранее злоумышленницами компания, создавалась именно для этой цели. Быстрых денег захотели Александра Лобанова и Нины Кочкаровой. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Суд установил, что в период с сентября по декабрь 2017 года подсудимые создали юридическое лицо для дальнейшей продажи, оставив за собой ключи доступа к расчетным счетам организации.

Женщины продали компанию и завладели деньгами нового владельца. Уже в суде они признали свою вину полностью, а дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Лобановой суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом в размере 150 тысяч рублей, Кочкаровой — в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 месяца. Она также заплатит штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бизнесмены заняли чужой участок и построили платную стоянку.