Бизнесмены заняли чужой участок и построили платную стоянку

На требования прокуратуры освободить место никто не ответил.

В Невском районе бизнесмены заняли участок, принадлежащий Санкт-Петербургу, и построили на нем платную стоянку, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 25 апреля.

С КИО, которая заведует этим участком, договор аренды никто не заключал, поэтому прокуратура привлекла ИП к административной ответственности и потребовала очистить участок. На претензии ведомства Петербурга никто не отреагировал — участок не освободили.

В КИО оценили ущерб в 2 млн рублей. Сейчас материалы о проверке направили в следственные органы а в отношении виновных возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Петербурга — штраф может серьезно вырасти и превратиться в обязательные работы или даже тюрьму. Вероятно, участок придут освобождать с экскаваторами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что больную мать с ребенком выписали из квартиры в Санкт-Петербурге.