Больную мать с ребенком выписали из квартиры в Петербурге

Женщина отдала свою долю жилья даром — теперь прокуратура пытается ее вернуть.

Мать и несовершеннолетнюю девочку выписали из квартиры, часть которой женщина отдала даром, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Красносельского района Санкт-Петербурга 25 апреля. Теперь бабушка, которой принадлежит вторая часть квартиры, пытается вернуть жилье родным.

По информации прокуратуры, женщина передала в собственность третьего лица половину квартиры — по словам бабушки, ее дочь не знала, что делала, так как имеет тяжелое психическое заболевание. Эту часть квартиры продали кому-то еще — и новый собственник выписал мать и ее девочку. Другого жилья у них нет.

Сейчас женщина находится на лечении в психиатрической больнице, девочку отправили в Дом малютки. Никто из них выступать в суде не может, поэтому прокурор добивается признания сделок недействительными, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

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