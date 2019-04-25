Рейс из Петербурга в Москву на восемь часов задержала птичка

В настоящее время проводится расследование инцидента. Фото: https://pixabay.com
В настоящее время проводится расследование инцидента. Фото: https://pixabay.com

Самолет должен был отправиться в столицу России еще около 5 часов утра. Пернатое создание залетело в фюзеляж воздушного судна.

В Пулково задержался самолет U6 192 «Уральских авиалиний». Пассажиры должны были вылететь в столицу еще утром, но неожиданно птица стала причиной продолжительной задержки.

Об этом телеканалу «78» представители авиакомпании. В компании принесли извинения пассажирам в связи с такой задержкой и рассчитывают на понимание.

В настоящее время проводится расследование инцидента и замена повреждённого элемента.

Добавим, что Пулково есть специальная орнитологическая служба, которая должна пресекать такие случаи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фермер умер после нападения самой опасной птицы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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