Фермер умер после нападения самой опасной птицы

Казуар набросился на своего хозяина, когда тот упал.

Обо всем стало известно сегодня, 14 апреля. Инцидент произошел в Америке в штате Флорида. Пожилой мужчина, 75-летний фермер, потерял равновесие, когда на него напал казуар. Эта птица занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая опасная в мире, сообщает Evening Standart.

Известно, что казуары – крупные пернатые, которые могут вырасти до двух метров. Они не умеют летать, зато у них очень сильные ноги – ими они наносят мощные удары, которые могут оказаться смертельными.

Специалисты уверяют, что птица никогда не нападает без причины. Также бытует мнение, что случаев нападения на человека не так уж много. В сети, тем не менее, удалось найти данные о минимум двух подобных случая. Возможно, казуар просто испугался чего-то, поэтому и забил до смерти фермера, пытаясь защитить себя.

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