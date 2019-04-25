Цискаридзе похвалил идею создания арт-парка в Петербурге

Российский артист балета и педагог, в прошлом солист Большого театра Николай Цискаридзе прокомментировал проект арт-парка.

Арт-парк планируется воздвигнуть на месте, где должен был быть судебный квартал на проспекте Добролюбова в историческом районе Санкт-Петербурга.

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что парк будет крайне привлекателен для культурной жизни петербуржцев. Кроме этого, его обрадовал проект создания Дворца танца, который будет построен в арт-парке для театра Бориса Эймана, сообщает ТАСС.

Цискаридзе отметил, что по проекту здания видно, что оно будет исполнено в традиционном стиле и не станет «просто очередной стекляшкой».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Михаил Боярский прокомментировал создание парка вместо судебного квартала. По его мнению, это отличная идея и он «двумя руками за».