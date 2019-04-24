Боярский прокомментировал создание парка вместо судебного квартала

Народный артист РСФСР считает, что это – отличная идея.

Своим мнение Михаил Боярский поделился в разговоре с изданием «Интерфакс». Артист заявил, что он «двумя руками за», так как арт-парк позволит разгрузить Дворцовую площадь. Боярский уверен, что место выбрано подходящее – оттуда видно весь центр Санкт-Петербурга, а также Эрмитаж и Петропавловскую крепость. Не только у туристов, но и у горожан может появиться новое место для прогулок, что порадовало Боярского.

Напоминаем, что на набережной Малой Невы хотят построить парк, а также Дворец танца Бориса Эйфмана. Проект уже одобрил президент России Владимир Путин – он убежден, что в Северной столице должно появиться место, подобное столичному «Зарядью».

Для судебного квартала собираются найти другое место – сейчас рассматриваю правительственный квартал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Пиотровский прокомментировал идею создания парка на месте судебного квартала.