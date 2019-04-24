Пиотровский прокомментировал идею создания парка на месте судебного квартала

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал идею создания парковой зоны в Петербурге «правильной и мудрой».

По его мнению, воплощению этого проекта могут препятствовать определенные трудности, например, земля, которая на месте бывшего института химии «смертельно загрязнена», сообщил директор в интервью 78.ru.

Пиотровский, также отметил, что город на Неве славится своими парковыми зонами, поэтому прежде чем подходить к строительству объекта нужно обсудить проект с общественностью, дабы получился хороший парк.

Отметим, что идею создания парка на месте судебного квартала поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Хабенский считает, что парковая зона на берегу Невы – отличная идея. Хабенский уверен, что на набережной Малой Невы нужен парк, о котором так много говорят в последнее время.

Актер убежден, что появление такого пространства поможет Санкт-Петербургу вернуть звание «культурной столицы».