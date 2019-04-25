Зеленский поставил под сомнение закон государственном языке Укрины

Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сегодня, 25 апреля, на своей станице в социальной сети Facebook избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый закон.

После официального вступления в должность президента Украины Зеленский планирует подвергнуть тщательному анализу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон он хочет проверить на соответствие содержанию конституции Украины.

Зеленский считает, что принятие закона не было обеспечено достаточным обсуждением с населением страны. Также он отметил, что в закон было внесено порядка 2 тысяч поправок, что говорит об отсутствии общего мнения по данному поводу в Верховной Раде.

По мнению Зеленского, власти должны стимулировать общественность путем положительных примеров, а не запретов и наказаний.

Сегодня, 25 апреля, в Верховной Раде Украины был принят закон о государственном языке, которые предполагает его использование почти во всех сферах жизни граждан. Голоса за документ отдали 278 парламентариев. Президент должен его подписать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в штабе Зеленского предложили усилить антироссийские санкции.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
владимир зеленский закон украина
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