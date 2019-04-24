В штабе Зеленского предложили усилить антироссийские санкции

Заявление было озвучено представителями штаба одержавшего победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского.

Сторонники Зеленского считают, что из-за того, что президент Российской Федерации Владимир Путин упростил процесс получения российских паспортов для граждан из самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, необходимо ввести санкции в отношении России, передает «ТАСС».

Кроме того сотрудники штаба Зеленского подчеркнули, что данный поступок России имеет черты «оккупации».

Также в штабе Владимира Зеленского добавили, что надеются на поддержку международного сообщества в данной ситуации и предложили усилить дипломатическое и санкционное давление против РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.