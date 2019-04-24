Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет упростить получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
В указе отмечается, что постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины лица, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Большая Охта подписала соглашение о сотрудничестве с ДНР. Предполагается сотрудничество в области нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Мероприятия, которые будут проведены в рамках соглашения, имеют рабочее название «Донецкий мост». В ближайшее время состоится визит в Донецк членов совета Большой Охты, а затем визит в Северную Столицу окажут молодые творческие коллективы Донбасса.