Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет упростить получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

В указе отмечается, что постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины лица, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Большая Охта подписала соглашение о сотрудничестве с ДНР. Предполагается сотрудничество в области нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Мероприятия, которые будут проведены в рамках соглашения, имеют рабочее название «Донецкий мост». В ближайшее время состоится визит в Донецк членов совета Большой Охты, а затем визит в Северную Столицу окажут молодые творческие коллективы Донбасса.