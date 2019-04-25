Маршрут троллейбуса №38 изменит свой маршрут из-за аварии

Из-за проведения аварийных работ на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга троллейбус №38 изменит действующий маршрут.

Аварийные работы будут проводиться в связи с просадкой дорожного покрытия.

По этой причине с 1 ночи 27 апреля до 5 утра 29 апреля движение троллейбусов у дома 54-56 по Кондратьевскому проспекту будет закрыто, сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Троллейбус №38 от конечной станции «Светлановский проспект» будет следовать по действующей трассе до проспекта Мечникова, затем по Пискаревскому проспекту, проспекту Металлистов, улице Апрельской, улице Маршала Тухачевского до конечной станции «улица Маршала Тухачевского».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге с 27 апреля по 30 апреля вступают в силу новые распоряжения о закрытии дорог и ограничении движения.