Закрытие и ограничение движения в Петербурге с 27 по 30 апреля

Дороги закрываются в связи с проведением ремонтных работ. Фото: Pixabay

Дороги закрываются в связи с проведением ремонтных работ. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге с 27 апреля по 30 апреля в силу вступят новые распоряжения, ограничивающие или закрывающие движение транспорта в городе.

Участки дорожного движения закрываются в связи с проведением различных работ двенадцатью организациями.

С 27 апреля движение будет ограничено на следующих дорожных участках:

До 1 мая (06:00 утра) ограничивается движение на Пискаревском проспекте у Свердловской набережной. Организация ООО «ЛСК» проводит работы по прокладке дренажа.

До 27 мая (05:00 утра) ограничивается движение автомобилей на Комендантской площади в связи с ремонтными работами дорожного покрытия в области трамвайных путей. Работы проводит СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

До 26 июня по проспекту Ветеранов от улицы Козлова до улицы Танкиста Хрустицкого, не считая перекрестка с улицы Лени Голикова будет ограничено движение транспортных средств. Ответственная компания — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — проводит прокладку водопровода.

До 9 октября будет действовать ограничение движения по Таврической улице у домов 31-33. АО «Фасадремстрой» размещает строительные леса.

С остальными ограничениями вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти официально открывается сезон навигации.