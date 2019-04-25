В Ленобласти официально открывается сезон навигации

Уже в эту пятницу владельцы лодок смогут спустить их на воду. 26 апреля в Ленинградской области официально откроется сезон навигации маломерных судов. Такое распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.

Решение о старте навигационного сезона было принято по результатам полного оттаивания рек и водоемов ото льда.

В пресс-службе областного правительства порекомендовали руководителям администраций муниципальных образований ответственно подойти к обеспечению условий безопасной эксплуатации маломерных судов в соответствии с действующими правилами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что опубликован график развода мостов Петербурга на 2019 год. На радость туристам на некоторых участках Невы в Северной столице мосты начали разводить с 10 апреля. Регулярный навигационный режим запустили с 20 апреля.