В Ленобласти официально открывается сезон навигации

Распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко. Фото: Рixabay
Распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко. Фото: Рixabay

Уже в эту пятницу владельцы лодок смогут спустить их на воду. 26 апреля в Ленинградской области официально откроется сезон навигации маломерных судов. Такое распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.

Решение о старте навигационного сезона было принято по результатам полного оттаивания рек и водоемов ото льда.

В пресс-службе областного правительства порекомендовали руководителям администраций муниципальных образований ответственно подойти к обеспечению условий безопасной эксплуатации маломерных судов в соответствии с действующими правилами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что опубликован график развода мостов Петербурга на 2019 год. На радость туристам на некоторых участках Невы в Северной столице мосты начали разводить с 10 апреля. Регулярный навигационный режим запустили с 20 апреля.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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