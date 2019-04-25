Убийцу 17-летнего студента задержали в Новокузнецке

Им оказался 19-летний молодой человек, который ранее обучался в том же колледже, что и погибший.

Следователи вышли на след преступника меньше, чем через сутки. Пока молодого человека только подозревают в преступлении, установить полную его вину предстоит следователям.

Также у следователей в распоряжении оказались записи с камер видеонаблюдения. Также прока неизвестны мотивы преступления, сообщают в СУ СК по Кемеровской области.

На данном этапе решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

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