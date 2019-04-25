Петербуржец не хотел отдавать долг и на встречу с кредитором взял подводное ружье и гарпун

Вооруженный гарпуном признал свою вину. Фото: https://pixabay.com
Вооруженный гарпуном признал свою вину. Фото: https://pixabay.com

Вооружившись этим инвентарем, он сказал своему знакомому, у которого взял 300 тысяч рублей, что готов отдать долг.

Для этого мужчина приехал со всем скарбом гости к кредитору. Но, как выяснилось позже, отдавать долг он так и е планировал. Об этом сообщают «РИА. Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина взял дол в 300 тысяч и друг ему дал эти деньги. Встретился злоумышленник у кредитора на его территории, то есть у него дома. Они выпивали, а после того, как хозяин заснул, злоумышленник из ружья для подводной охоты произвел не менее одного выстрела в голову потерпевшему, причинив своими действиями тяжкий вред его здоровью.

Вооруженный гарпуном признал свою вину, а Невский районный суд Петербурга назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Заводском проспекте ранним утром неизвестный достал травматический пистолет и стал стрелять.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие
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