На Заводском проспекте ранним утром неизвестный достал травматический пистолет и стал стрелять

В результате такого желания был госпитализирован мужчина. Врачи зафиксировали у него травматическое ранение.

Инцидент произошёл около 05:00 у дома 62 по Заводскому проспекту в Колпинском районе Петербурга. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

О происшествии сотрудники полиции узнали от врачей. К ним поступил мужчина 1971 года рождения с травматическим ранением. Позже пострадавший рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным, в результате которого злоумышленник выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета.

Правоохранительные органы установили личность стрелявшего. Им оказался 38-летний местный житель, и он был пьян.

Злоумышленника задержали, а после проверки его квартире, там нашли еще один травматический пистолет. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый в изготовлении оружия.