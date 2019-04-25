В Петербурге задержан подозреваемый в изготовлении оружия

Найденное было изъято. Фото: Pixabay
Найденное было изъято. Фото: Pixabay

Как стало известно Gazeta.SP, совместными усилиями полицейских и сотрудников УФСБ у петербуржца были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.

В результате проведения следственных и оперативных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России и регионального УФСБ России была пресечена деятельность 33-летнего слесаря механосборочных работ. В момент задержания мужчина был одет в коммерческую форму.

По месту проживания задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли большое количество оружия, в том числе были пистолет, граната, патроны, взрыв пакет, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экспертиза показала, что патроны пригодны для пользования, пистолет создан вручную с применением батей и механизмов иного оружия. Пистолет так же пригоден для стрельбы.

По факту инцидента возбуждены уголовное дела о незаконном изготовлении оружия и незаконном приобретении, хранении оружия. Подозреваемый заключен под стражу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти «черные копатели» показали полиции склад боеприпасов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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